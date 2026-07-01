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Осака: не хотелось, чтобы дочери пришлось лететь на самолёте в свой день рождения

Осака: не хотелось, чтобы дочери пришлось лететь на самолёте в свой день рождения
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака призналась, что заметно переживала во время матча второго круга Уимблдона-2026 с россиянкой Анастасией Гасановой из-за скорого дня рождения дочери. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— Ты сегодня нервничала?
— Да!

— Что заставляло тебя так нервничать?
— Завтра день рождения моей дочери. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше. Не хотелось, чтобы ей пришлось лететь на самолёте в свой день рождения (смеётся). Поэтому я очень рада сегодняшней победе.

— Уже придумала, как будете праздновать?
— Да. Конечно, утром мне нужно потренироваться, а потом, наверное, погуляем по территории клуба или парка. Она очень любит заводить новых друзей, так что, скорее всего, проведём день именно так, – сказала Осака в интервью на корте после матча.

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