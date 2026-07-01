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Феликс Оже-Альяссим — Дино Прижмич, результат матча 1 июля 2026, счет 3:0, 2-й круг Уимблдон-2026

Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв хорвата Дино Прижмича (89-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:50 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7
6 2 		3 5
             
Дино Прижмич
89
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 15 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Дино Прижмич сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных в матче.

В третьем круге Уимблдонского турнира Феликс Оже-Альяссим сыграет с американским теннисистом Майклом Чжэном.

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