Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв хорвата Дино Прижмича (89-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 15 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Дино Прижмич сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных в матче.

В третьем круге Уимблдонского турнира Феликс Оже-Альяссим сыграет с американским теннисистом Майклом Чжэном.