Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв хорвата Дино Прижмича (89-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:50 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
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|3
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|6
|7
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|3
|5
89
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 15 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Дино Прижмич сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных в матче.
В третьем круге Уимблдонского турнира Феликс Оже-Альяссим сыграет с американским теннисистом Майклом Чжэном.
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