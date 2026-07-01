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«Мы должны изменить правило!» Соболенко – о запрете собак на Уимблдоне-2026

«Мы должны изменить правило!» Соболенко – о запрете собак на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о правиле на запрет собак на Уимблдоне-2026.

– Что думаете о запрете Уимблдона на собак?
– Я не согласна! Понимаю, почему они приняли такое решение. Если собака сделает что-то не то с этим историческим местом, наверное, потребуется время, чтобы это починить. Наверное, они [организаторы Уимблдона] боятся, что собаки что-то внутри сломают. Но хочу сказать, что все наши питомцы хорошо натренированы и не сделают ничего плохого в этом прекрасном здании. Мы должны изменить правило!

Эш (кличка собаки Арины Соболенко. – Прим. «Чемпионата») не любит оставаться один, и мне больно, когда приходится оставлять его дома одного. Это же маленькое пушистое создание, которое хочет только любви и обниматься.

Для меня вроде медитации гулять с ним в парке. Так что, Уимблдон, пожалуйста, умоляю! Разрешите собак! – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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