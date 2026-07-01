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Соболенко — в топ-10 игроков по количеству побед на ТБШ в качестве первого номера посева

Соболенко — в топ-10 игроков по количеству побед на ТБШ в качестве первого номера посева
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в качестве первого номера посева, сообщает Opta Ace. В матче второго круга Уимблдона-2026 Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Победа над Кесслер стала для белоруски 35-й в качестве первого номера посева на мэйджорах. Благодаря ей Соболенко обошла в данном статистическом показателе бельгийку Жюстин Энен (34), расположившуюся на 11-м месте. Австралийка Эшли Барти занимает 12-ю позицию с 29 победами, на 13-й строчке находится американка Линдсей Дэвенпорт (25). Стоит отметить, что в случае выигрыша в третьем круге Уимблдона Соболенко сравняется по количеству побед с американкой Билли Джин Кинг (36).

В третьем круге Уимблдона-2026 Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

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