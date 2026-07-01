«Она просто величайшая. Обожаю её». Гауфф – о Серене Уильямс

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о выступлении обладательницы 23 титулов турниров «Большого шлема» её соотечественницы Серены Уильямс на Уимблдоне-2026.

«Серена показала сумасшедший уровень. Как мне кажется, это ещё больше доказывает, что она величайшая. Несмотря на возраст (Серене Уильямс 44 года. — Прим. «Чемпионата») и всё такое, не знаю, как ей удаётся играть на таком уровне после четырёх лет перерыва. Я нервничала уже после того как не играла две недели перед Уимблдоном. Четыре года даже представить не могу. Она просто величайшая. Обожаю её. Обожаю её бойцовский дух. Подача нереальная, это просто безумие. Безумие — то, как она может играть. Смотришь на неё — и как будто это 10 лет назад. Это здорово для спорта», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.