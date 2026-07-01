Наоми Осака поделилась эмоциями от возвращения Серены Уильямс на Уимблдон

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от возвращения на корт американки Серены Уильямс, отметив, что её матч вызвал у неё сильные чувства.

— Что думаешь о вчерашнем матче Серены? И, кстати, ваши дети уже успели познакомиться? Кажется, её младшая дочь примерно того же возраста, что и твоя.

— Кажется, она живёт во Флориде (смеётся). Честно говоря, мы ещё не виделись лично, но я смотрела матч до конца второго сета, а потом мне пришлось лечь спать, потому что сегодня я играла первой.

Это было очень здорово. Конечно, видеоролики, которые показали перед началом матча, очень растрогали меня. Я выросла, наблюдая за игрой Серены. А теперь чувствую, что уже сама повзрослела, у меня есть привилегия снова смотреть, как она играет. Это было действительно очень здорово, – сказала Осака на пресс-конференции Уимблдона.

44-летняя Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, уступив австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.