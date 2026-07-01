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Рик Макки прокомментировал поражение Серены Уильямс на Уимблдоне-2026

Рик Макки прокомментировал поражение Серены Уильямс на Уимблдоне-2026
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением об игре своей бывшей подопечной в матче первого круга Уимблдона-2026. Американка проиграла австралийской теннисистке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:5 (8:6), 3:6.

«Все будут разбирать матч Серены и её игру. Но, зная её внутреннюю «конструкцию», понимаешь, что всё начинается и заканчивается её движением. Движение — это покрытие корта. А покрытие корта даёт качественные варианты. Теннис — это игра движения. Работа ног бывает самых разных форм и размеров. A ведёт к B, а C — к D. Сила, уверенность, риск, защита, смелость — всё это поднимается под этим «комптоновским» характером. А волна или эффект причин и следствий — это то, что происходит с соперником на другой стороне корта, в психологическом плане, хорошо или плохо. В паре она нажмёт на спусковой крючок и сыграет ещё агрессивнее», – написал Макки в социальной сети Х.

Для 44-летней Уильямс матч с Джойнт стал первым в одиночном разряде на турнирах с сентября 2022 года.

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