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Стефанос Циципас — Новак Джокович, результат матча 1 июля 2026, счет 0:3, 2-й круг Уимблдон-2026

Новак Джокович в трёх сетах обыграл Циципаса во втором круге Уимблдона-2026
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Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв грека Стефаноса Циципаса (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 21:50 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Новак Джокович выполнил 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Стефанос Циципас сделал в игре 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира Новак Джокович сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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