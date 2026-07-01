Новак Джокович в трёх сетах обыграл Циципаса во втором круге Уимблдона-2026
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Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв грека Стефаноса Циципаса (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 21:50 МСК
87
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Новак Джокович выполнил 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Стефанос Циципас сделал в игре 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира Новак Джокович сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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