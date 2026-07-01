Новак Джокович в трёх сетах обыграл Циципаса во втором круге Уимблдона-2026

Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв грека Стефаноса Циципаса (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Новак Джокович выполнил 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Стефанос Циципас сделал в игре 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира Новак Джокович сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.