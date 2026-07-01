Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 1 июля, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл второй матч на Уимблдоне-2026 и вышел в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

первый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4;

второй круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

третий круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Артур Риндеркнеш (Франция, 25).

Возможная сетка Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

четвёртый круг. Жоао Фонсека (Бразилия);

четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);

полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1);

финал. Александр Зверев (Германия, 2).