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Матч Ходара и Карреньо-Бусты перенесён на 2 июля из-за темноты

Матч Ходара и Карреньо-Бусты перенесён на 2 июля из-за темноты
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Встреча второго круга между 26-й ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром и его соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (71-й номер рейтинга) перенесён на 2 июля из-за темноты. Встреча была остановлена в начале четвёртого сета. На момент остановки игры Карреньо-Буста лидировал 2:1 по сетам (6:3, 3:6, 6:1). В четвёртом сете Ходар ведёт 2:1.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Рафаэль Ходар
26
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 1 2
6 		3 6 1
             
Пабло Карреньо-Буста
71
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

В момент остановки Ходар получал медицинскую помощь из-за повреждения колена после неудачного падения и заметно прихрамывал.

Стоит отметить, что менее месяца назад теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» – 2026, победу в том матче одержал Ходар (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:2).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

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