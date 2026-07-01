Матч Ходара и Карреньо-Бусты перенесён на 2 июля из-за темноты
Поделиться
Встреча второго круга между 26-й ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром и его соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (71-й номер рейтинга) перенесён на 2 июля из-за темноты. Встреча была остановлена в начале четвёртого сета. На момент остановки игры Карреньо-Буста лидировал 2:1 по сетам (6:3, 3:6, 6:1). В четвёртом сете Ходар ведёт 2:1.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
26
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Остановлен
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|2
|
|3
|6
|1
71
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
В момент остановки Ходар получал медицинскую помощь из-за повреждения колена после неудачного падения и заметно прихрамывал.
Стоит отметить, что менее месяца назад теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» – 2026, победу в том матче одержал Ходар (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:2).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
Комментарии
- 1 июля 2026
-
23:59
-
23:44
-
23:32
-
23:24
-
23:09
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:26
-
21:14
-
21:03
-
20:39
-
20:38
-
20:14
-
20:13
-
20:01
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
19:22
-
18:54
-
18:43
-
18:28
-
18:24
-
18:12
-
18:02
-
18:02