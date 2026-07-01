Матч Ходара и Карреньо-Бусты перенесён на 2 июля из-за темноты

Встреча второго круга между 26-й ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром и его соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (71-й номер рейтинга) перенесён на 2 июля из-за темноты. Встреча была остановлена в начале четвёртого сета. На момент остановки игры Карреньо-Буста лидировал 2:1 по сетам (6:3, 3:6, 6:1). В четвёртом сете Ходар ведёт 2:1.

В момент остановки Ходар получал медицинскую помощь из-за повреждения колена после неудачного падения и заметно прихрамывал.

Стоит отметить, что менее месяца назад теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» – 2026, победу в том матче одержал Ходар (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:2).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.