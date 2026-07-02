Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 1 июля

Вчера, 1 июля, на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Первый-второй круг. Результаты на 1 июля (частично):

Мартон Фучович (Венгрия) – Лёнер Тьен (США, 16) – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4), 6:3;

Мариано Навоне (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия, 9) – 6:1, 6:7 (5:7), 3:6, 6:7 (8:10);

Хуберт Хуркач (Польша) – Себастьян Офнер (Австрия) – 7:6 (10:8), 6:4, 6:4;

Янник Синнер (Италия, 1) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 6:4;

Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5);

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 8) – 6:3, 3:6, 5:7, 2:6;

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Жоао Фонсека (Бразилия) – 1:6, 5:7, 4:6;

Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Теренс Атман (Франция) – 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Дино Прижмич (Хорватия) – 7:6 (7:2), 6:3, 7:5;

Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия, 7) – 3:6, 4:6, 2:6;

Рафаэль Ходар (Испания, 23) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 3:6, 6:3, 1:6, 2:1 (матч перенесён на 2 июля из-за темноты).