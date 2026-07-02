Майя Джойнт — третья австралийская теннисистка, обыгравшая Серену Уильямс на ТБШ
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87-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала третьей теннисисткой из Австралии, которой удалось обыграть 23-кратную чемпионку мэйджоров американку Серену Уильямс на турнире «Большого шлема». Джойнт оказалась сильнее американки в матче первого круга Уимблдона-2026 со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
87
Майя Джойнт
М. Джойнт
Ранее Серена Уильямс дважды проигрывала Саманте Стосур в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2010 и в финале US Open — 2011, а также Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США — 2022.
Во втором круге Уимблдонского турнира — 2026 Джойнт сыграет с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой.
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