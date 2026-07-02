Майя Джойнт — третья австралийская теннисистка, обыгравшая Серену Уильямс на ТБШ

87-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала третьей теннисисткой из Австралии, которой удалось обыграть 23-кратную чемпионку мэйджоров американку Серену Уильямс на турнире «Большого шлема». Джойнт оказалась сильнее американки в матче первого круга Уимблдона-2026 со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее Серена Уильямс дважды проигрывала Саманте Стосур в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2010 и в финале US Open — 2011, а также Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США — 2022.

Во втором круге Уимблдонского турнира — 2026 Джойнт сыграет с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой.