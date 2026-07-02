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Майя Джойнт — третья австралийская теннисистка, обыгравшая Серену Уильямс на ТБШ

Майя Джойнт — третья австралийская теннисистка, обыгравшая Серену Уильямс на ТБШ
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87-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала третьей теннисисткой из Австралии, которой удалось обыграть 23-кратную чемпионку мэйджоров американку Серену Уильямс на турнире «Большого шлема». Джойнт оказалась сильнее американки в матче первого круга Уимблдона-2026 со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Ранее Серена Уильямс дважды проигрывала Саманте Стосур в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2010 и в финале US Open — 2011, а также Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США — 2022.

Во втором круге Уимблдонского турнира — 2026 Джойнт сыграет с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой.

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