Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска снялась с розыгрыша парного разряда Уимблдона-2026 из-за травмы голеностопа, которую она получила в первом круге одиночного турнира. Хвалиньска проиграла стартовый матч таиландской теннисистке Мананчэйа Савангкаев со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

«С большой грустью снимаюсь с парного разряда на Уимблдоне, но моим приоритетом является возвращение к полному здоровью. Я тесно сотрудничаю со своей медицинской командой и делаю всё, что в моих силах, чтобы безопасно вернуться на корт. Спасибо вам за поддержку — скоро вернусь», — написала Хвалиньска в одной из социальных сетей.

В парном разряде Уимблдонского турнира — 2026 Майя Хвалиньска должна была сыграть в дуэте с австрийкой Синьей Краус.