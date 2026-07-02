Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Майя Хвалиньска снялась с розыгрыша парного разряда Уимблдона-2026

Майя Хвалиньска снялась с розыгрыша парного разряда Уимблдона-2026
Комментарии

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска снялась с розыгрыша парного разряда Уимблдона-2026 из-за травмы голеностопа, которую она получила в первом круге одиночного турнира. Хвалиньска проиграла стартовый матч таиландской теннисистке Мананчэйа Савангкаев со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:20 МСК
Мананчэйа Савангкаев
164
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 2
         
Майя Хвалиньска
21
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«С большой грустью снимаюсь с парного разряда на Уимблдоне, но моим приоритетом является возвращение к полному здоровью. Я тесно сотрудничаю со своей медицинской командой и делаю всё, что в моих силах, чтобы безопасно вернуться на корт. Спасибо вам за поддержку — скоро вернусь», — написала Хвалиньска в одной из социальных сетей.

В парном разряде Уимблдонского турнира — 2026 Майя Хвалиньска должна была сыграть в дуэте с австрийкой Синьей Краус.

Материалы по теме
«Мирре устроили подставу». Драматичный вылет Андреевой с Уимблдона ошеломил теннисный мир
«Мирре устроили подставу». Драматичный вылет Андреевой с Уимблдона ошеломил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android