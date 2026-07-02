Мирра Андреева заплакала на пресс-конференции после поражения во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала на пресс-конференции после поражения от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 4:6, сообщает The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

Во время общения с прессой Мирра остановилась и закрыла лицо руками, вытирая слёзы. Ей предложили салфетки. Она продолжала плакать. Журналисты спросили, не хочет ли она сделать паузу на несколько минут, но теннисистка решила продолжить.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.