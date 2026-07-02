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Андреева прокомментировала поражение от Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Андреева прокомментировала поражение от Крейчиковой во втором круге Уимблдона
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Конечно, это очень тяжело. Она сыграла хорошо. Мне кажется, у меня были шансы и возможности, но сегодня всё сложилось не в мою пользу. Поэтому победила она», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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