Андреева прокомментировала поражение от Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Конечно, это очень тяжело. Она сыграла хорошо. Мне кажется, у меня были шансы и возможности, но сегодня всё сложилось не в мою пользу. Поэтому победила она», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.