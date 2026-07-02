Мирра Андреева назвала причины поражения во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева назвала причины поражения от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Она очень сложная соперница, особенно на траве. Она часто меняет темп. Её резаные удары и укороченные удары здесь почти не отскакивают, они летят очень низко, и у меня с этим были серьёзные проблемы. Я тоже допустила много ошибок. Она играла очень хорошо, но я чувствую, что могла бы сыграть намного лучше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.