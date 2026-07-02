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Даниил Медведев рассказал, какое возможное нововведение в теннисе он не примет

Даниил Медведев рассказал, какое возможное нововведение в теннисе он не примет
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к нововведениям в теннисе.

«Да, я открыт для любых изменений. Если это, например, установка камеры в раздевалке, я буду против. Но что-то другое, почему бы и нет? Некоторые нововведения я только за. Если мне что-то не нравится, я поговорю с ответственными лицами и скажу: «Послушайте, лично я не знаю других игроков, которым это не нравится, и, возможно, сотне других игроков это тоже не нравится, поэтому мы будем искать другое нововведение». И я думаю, что теннис пытается это сделать», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В третьем круге Уимблдона Даниил Медведев сыграет с победителем встречи Брэндон Накашима (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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