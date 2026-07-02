Андреева рассказала, сколько времени нужно, чтобы оправиться от раннего вылета с Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, сколько времени ей понадобится, что восстановиться после поражения от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Извините… Мне потребуется время. Наверное, несколько дней. Потом я вернусь к тренировкам на харде. Пока не знаю, какие турниры будут следующими. Мне ещё нужно обсудить это с командой и решить, где я сыграю дальше», — приводит слова приводит слова Андреевой The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.