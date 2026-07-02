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«Не знаю, о какой разнице он говорил». Джокович – о словах Циципаса после матча Уимблдона

«Не знаю, о какой разнице он говорил». Джокович – о словах Циципаса после матча Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Стефаносом Циципасом во втором круге Уимблдона-2026, отреагировал на слова грека о том, что в последней игре между ними была больше разница, чем ранее.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 21:50 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Стефанос сказал ранее, что почувствовал большую разницу между нами сегодня. Вы согласны?
— Честно говоря, я не знаю, о какой именно разнице он говорил, сравнивая с прошлыми матчами. Мы, кажется, вообще никогда не играли друг с другом на траве — это был первый раз. Стефанос сейчас не в лучшей форме, как тогда, когда он был в топ-5 мира и играл в финалах турниров Большого шлема. Это очевидно. В ключевые моменты он допускал ошибки, которых раньше, возможно, не было бы.

Но это теннис. На самом высоком уровне, когда нет уверенности, начинаешь больше думать и уже не так комфортно принимаешь решения в решающие моменты. Он всё ещё ищет уверенность, пытается вернуться на свой прежний уровень. Сегодня я, думаю, поднял свой уровень, а он, возможно, сыграл не так хорошо, как может. Этого оказалось достаточно для победы в трёх сетах, — приводит слова Джоковича The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

В третьем круге турнира Новак Джокович сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

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