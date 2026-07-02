Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 2 июля

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Второй круг. Расписание на 2 июля (частично):

13:00. Алекс де Минор (Австралия, 5) – Адриан Маннарино (Франция);

13:00. Габриэль Диалло (Канада) – Лоренцо Сонего (Италия);

14:30. Брэндон Накашима (США, 28) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

15:00. Рафаэль Ходар (Испания, 23) – Пабло Карреньо-Буста (Испания);

15:00. Янник Ханфман (Германия) – Карен Хачанов (Россия, 19);

16:30. Валантен Руае (Франция) – Александр Зверев (Германия, 2);

16:30. Джеймс Дакворт (Австралия) – Флавио Коболли (Италия, 9);

17:00. Маттео Берреттини (Италия) – Артюр Фис (Франция, 20);

18:30. Якуб Меншик (Польша, 15) – Григор Димитров (Болгария, WC);

19:00. Кириян Жаке (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 10).