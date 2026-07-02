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Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 2 июля

Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 2 июля
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Второй круг. Расписание на 2 июля (частично):

13:00. Эмма Наварро (США, 23) – Оксана Селехметьева (Испания);

13:00. Диана Шнайдер (Россия, 15) – Людмила Самсонова (Россия);

15:00. Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина, 12);

15:30. Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Ига Швёнтек (Польша, 3);

16:00. Аманда Анисимова (США, 6) – Софья Кенин (США);

16:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Мария Саккари (Греция);

16:30. Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Мария Тимофеева (Узбекистан, Q);

17:30. Сорана Кырстя (Румыния, 17) – Кимберли Бирелл (Австралия);

18:30. Камила Осорио (Колумбия) – Линда Носкова (Чехия, 9);

19:00. Кэти Макнелли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

19:30. Жасмин Паолини (Италия, 13) – Виктория Голубич (Швейцария).

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