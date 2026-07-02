Шнайдер — Самсонова: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет во во втором круге с соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей 41-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

В России матч между Шнайдер и Самсоновой не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Диана ведёт 2-0 по личным встречам

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.