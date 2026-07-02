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Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2026 начнётся не ранее 13:00 мск

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона
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Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет во втором круге с соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей 41-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Следить за ходом матча Диана Шнайдер – Людмила Самсонова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Шнайдер ведёт 2-0 по личным встречам. Она дважды выиграла у Людмилы в 2024 году — на грунте Рима (6:1, 6:3) и на харде Торонто (4:6, 6:1, 6:4).

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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