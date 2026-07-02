Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Марта Костюк: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча второго круга Уимблдона

Блинкова — Костюк: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова сыграет во втором круге с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 по московскому времени.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В России матч между Блинковой и Костюк не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Костюк ведёт по личным встречам — 1:0.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Live
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android