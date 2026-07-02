Блинкова — Костюк: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова сыграет во втором круге с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 по московскому времени.

В России матч между Блинковой и Костюк не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Костюк ведёт по личным встречам — 1:0.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.