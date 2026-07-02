Анна Блинкова — Марта Костюк: онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова сыграет во во втором круге с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
За ходом матча Анна Блинкова – Марта Костюк можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Теннисистки ранее встречались друг с другом один раз. Победу в матче одержала Костюк. Она легко разобралась с Блинковой в третьем круге Майами-2025 на харде — 6:2, 6:1.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
- 2 июля 2026
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
10:58
-
10:38
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
04:54
-
04:33
-
03:52
-
03:14
-
02:16
-
01:44
-
00:54
-
00:38
-
00:23
- 1 июля 2026
-
23:59
-
23:44
-
23:32
-
23:24
-
23:09
-
23:09