Анна Блинкова — Марта Костюк: онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2026. В рамках соревновательного дня 114-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова сыграет во во втором круге с украинкой Мартой Костюк, занимающей 13-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

За ходом матча Анна Блинкова – Марта Костюк можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Теннисистки ранее встречались друг с другом один раз. Победу в матче одержала Костюк. Она легко разобралась с Блинковой в третьем круге Майами-2025 на харде — 6:2, 6:1.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.