Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Янник Ханфман: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2026 начнётся не ранее 15:00 мск

Хачанов — Ханфман: онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. В рамках соревновательного дня 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет во втором круге с немцем Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Ханфман
56
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

За ходом матча Карен Хачанов – Янник Ханфман можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хачанова. Он победил Ханфмана на харде «Мастерса» в Майами в 2021 году — 6:3, 6:2.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Live
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android