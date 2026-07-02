Хачанов — Ханфман: онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. В рамках соревновательного дня 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет во втором круге с немцем Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Янник Ханфман
Я. Ханфман
За ходом матча Карен Хачанов – Янник Ханфман можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хачанова. Он победил Ханфмана на харде «Мастерса» в Майами в 2021 году — 6:3, 6:2.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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