Хачанов — Ханфман: онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжится розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. В рамках соревновательного дня 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет во втором круге с немцем Янником Ханфманом, занимающим 56-ю строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

За ходом матча Карен Хачанов – Янник Ханфман можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хачанова. Он победил Ханфмана на харде «Мастерса» в Майами в 2021 году — 6:3, 6:2.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.