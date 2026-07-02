«В движении очень слабая американка». Вихлянцева — об игре Серены Уильямс на Уимблдоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала игру американки Серены Уильямс, которая в матче первого круга одиночного разряда Уимблдона-2026 уступила австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (7:8), 3:6.

«Не посмотрела полностью матч Серены, но сложилась картинка, что всё-таки в движении очень слабая американка. Майя Джойнт играла остро, почти не давала мячи на центр корта плюс подача по месту, на матчболле в третьей партии тренер показал подать через середину, получилось. Для австралийки эмоциональная и важная победа», – написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Для 44-летней Серены Уильямс матч с Джойнт стал первым в одиночном разряде турниров с сентября 2022 года.