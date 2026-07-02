Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон — о поражении от Виртанена: одно из самых болезненных в моей карьере

Шелтон — о поражении от Виртанена: одно из самых болезненных в моей карьере
Комментарии

Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона-2026 от финна Отто Виртанена, занимающего 140-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9) в пользу финна.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
Отто Виртанен
140
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 8 6 7 11
4 		6 7 10 2 6 9
             
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Тяжёлое поражение. Наверное, одно из самых болезненных в моей карьере.

Прежде всего хочу отдать должное Отто – он провёл выдающийся матч. Мне постоянно приходилось догонять. Подача работала не так, как хотелось, поэтому я почти не получал лёгких очков. Мне приходилось буквально выгрызать каждый гейм, а соперник очень здорово действовал на задней линии и постоянно оказывал давление.

Во втором сете мне удалось сделать ранний брейк и затем дотянуть до победы в партии.

В пятом сете у меня трижды было 15:40 на приёме. И каждый раз он показывал какой-то невероятный теннис в самые важные моменты. Иногда такое случается», – сказал Шелтон на пресс-конференции.

Материалы по теме
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Live
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android