Шелтон — о поражении от Виртанена: одно из самых болезненных в моей карьере

Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона-2026 от финна Отто Виртанена, занимающего 140-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9) в пользу финна.
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«Тяжёлое поражение. Наверное, одно из самых болезненных в моей карьере.
Прежде всего хочу отдать должное Отто – он провёл выдающийся матч. Мне постоянно приходилось догонять. Подача работала не так, как хотелось, поэтому я почти не получал лёгких очков. Мне приходилось буквально выгрызать каждый гейм, а соперник очень здорово действовал на задней линии и постоянно оказывал давление.
Во втором сете мне удалось сделать ранний брейк и затем дотянуть до победы в партии.
В пятом сете у меня трижды было 15:40 на приёме. И каждый раз он показывал какой-то невероятный теннис в самые важные моменты. Иногда такое случается», – сказал Шелтон на пресс-конференции.
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