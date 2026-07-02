Янник Синнер рассказал о состоянии ноги после падения на старте Уимблдона-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о состоянии своей ноги после победы в матче второго круга Уимблдона-2026 над португальцем Нуну Боржешем (7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4).
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– Мы видели кровь на вашей кроссовке в прошлом матче. Как вы себя сейчас чувствуете?
– После такого падения на следующий день, конечно, не просыпаешься в идеальном состоянии, но удалось очень хорошо восстановиться. Сегодня [1 июля] на корте я чувствовал себя хорошо. Никаких проблем вообще, со стопой всё было отлично. В целом я чувствую себя хорошо, – сказал Синнер на пресс-конференции после матча второго круга.
Итальянец получил повреждение по ходу матча первого круга с сербом Миомиром Кецмановичем. Во время одного из эпизодов игры, после падения у итальянца пошла кровь, окрасившая его белые кроссовки.
- 2 июля 2026
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