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Янник Синнер рассказал о состоянии ноги после падения на старте Уимблдона-2026

Янник Синнер рассказал о состоянии ноги после падения на старте Уимблдона-2026
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о состоянии своей ноги после победы в матче второго круга Уимблдона-2026 над португальцем Нуну Боржешем (7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4).

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 2 4
             
Нуну Боржеш
48
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

– Мы видели кровь на вашей кроссовке в прошлом матче. Как вы себя сейчас чувствуете?
– После такого падения на следующий день, конечно, не просыпаешься в идеальном состоянии, но удалось очень хорошо восстановиться. Сегодня [1 июля] на корте я чувствовал себя хорошо. Никаких проблем вообще, со стопой всё было отлично. В целом я чувствую себя хорошо, – сказал Синнер на пресс-конференции после матча второго круга.

Итальянец получил повреждение по ходу матча первого круга с сербом Миомиром Кецмановичем. Во время одного из эпизодов игры, после падения у итальянца пошла кровь, окрасившая его белые кроссовки.

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