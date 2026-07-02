Селиваненко объяснил вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026 от чешки Барборы Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6).

«Прежде всего стоило бы отметить Барбору Крейчикову, которая показала свой лучший теннис. Давайте не будем забывать, что просто так два турнира «Большого шлема» не выигрывают. Ну а Мирра, по-видимому, эмоционально не до конца восстановилась после триумфа на «Ролан Гаррос».

Мирра допустила много невынужденных ошибок, особенно в начале третьего сета, уже было тяжело догонять. Хотя последний гейм и шесть отыгранных матчболов оставляли шанс, но всё-таки этого не хватило, и Барбора в итоге поставила победную точку», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.