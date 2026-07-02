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Селиваненко объяснил вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона

Селиваненко объяснил вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026 от чешки Барборы Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Прежде всего стоило бы отметить Барбору Крейчикову, которая показала свой лучший теннис. Давайте не будем забывать, что просто так два турнира «Большого шлема» не выигрывают. Ну а Мирра, по-видимому, эмоционально не до конца восстановилась после триумфа на «Ролан Гаррос».

Мирра допустила много невынужденных ошибок, особенно в начале третьего сета, уже было тяжело догонять. Хотя последний гейм и шесть отыгранных матчболов оставляли шанс, но всё-таки этого не хватило, и Барбора в итоге поставила победную точку», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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