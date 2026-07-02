Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Настоящие американские горки». Бен Шелтон — о выступлении в сезоне-2026

«Настоящие американские горки». Бен Шелтон — о выступлении в сезоне-2026
Комментарии

Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон высказался о своих результатах в сезоне-2026, отметив, что на данный момент времени не считает его удачным.

«Сам не до конца понимаю, что происходит в этом году. Настоящие американские горки. Были хорошие результаты на крупных турнирах: четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии в начале сезона, три выигранных титула, два из которых – на турнирах ATP-500. Но между этими успехами, как мне кажется, получилось довольно слабо всё.

Этот год нельзя назвать для меня удачным. Он выдался очень тяжёлым. Было много упорных матчей, тай-брейков в решающих сетах и просто решающих сетов, которые я проиграл. Иногда такое случается. Просто в этом сезоне подобное происходило со мной гораздо чаще, чем мне хотелось бы.

Но теннис – такой вид спорта, где порой достаточно одного хорошего результата, чтобы снова вернуться на победный путь», – сказал Шелтон на пресс-конференции Уимблдона.

Материалы по теме
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Live
Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android