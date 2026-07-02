«Настоящие американские горки». Бен Шелтон — о выступлении в сезоне-2026

Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон высказался о своих результатах в сезоне-2026, отметив, что на данный момент времени не считает его удачным.

«Сам не до конца понимаю, что происходит в этом году. Настоящие американские горки. Были хорошие результаты на крупных турнирах: четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии в начале сезона, три выигранных титула, два из которых – на турнирах ATP-500. Но между этими успехами, как мне кажется, получилось довольно слабо всё.

Этот год нельзя назвать для меня удачным. Он выдался очень тяжёлым. Было много упорных матчей, тай-брейков в решающих сетах и просто решающих сетов, которые я проиграл. Иногда такое случается. Просто в этом сезоне подобное происходило со мной гораздо чаще, чем мне хотелось бы.

Но теннис – такой вид спорта, где порой достаточно одного хорошего результата, чтобы снова вернуться на победный путь», – сказал Шелтон на пресс-конференции Уимблдона.