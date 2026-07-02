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Маттео Берреттини побежал за Стэном Вавринкой в подтрибунку, чтобы отдать ему полотенце с Уимблдона-2026, последнего в его карьере

Берреттини побежал за Вавринкой в подтрибунку, чтобы отдать ему полотенце с Уимблдона-2026
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51-я ракетка мира Маттео Берреттини пробежался за ушедшим в подтрибунное помещение швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой по окончании их очного матча на Уимблдоне-2026, что закончился победой итальянца 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Швейцарец провёл последнюю в карьере игру на этом турнире, после чего соперник догнал его, чтобы вручить на память полотенце с английского мэйджора.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:35 МСК
Стэн Вавринка
109
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		6 16 6 7 6 5
6 7 		7 18 7 9 7 7
             
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

«Он легенда. Вавринка показал это сегодня. Невероятный игрок, невероятный соперник. Помню, как в 2014 году играл здесь в юниорской сетке. Я пробрался на Центральный корт и видел, как он играет против Роджера [Федерера]. Для меня большая честь сыграть с ним здесь, на корте номер один. Это огромная честь. Поэтому побежал за ним. Я хотел отдать ему последнее полотенце на память о том, как он играл здесь», — сказал Берреттини в послематчевом интервью.

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