Берреттини побежал за Вавринкой в подтрибунку, чтобы отдать ему полотенце с Уимблдона-2026

51-я ракетка мира Маттео Берреттини пробежался за ушедшим в подтрибунное помещение швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой по окончании их очного матча на Уимблдоне-2026, что закончился победой итальянца 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Швейцарец провёл последнюю в карьере игру на этом турнире, после чего соперник догнал его, чтобы вручить на память полотенце с английского мэйджора.
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Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
«Он легенда. Вавринка показал это сегодня. Невероятный игрок, невероятный соперник. Помню, как в 2014 году играл здесь в юниорской сетке. Я пробрался на Центральный корт и видел, как он играет против Роджера [Федерера]. Для меня большая честь сыграть с ним здесь, на корте номер один. Это огромная честь. Поэтому побежал за ним. Я хотел отдать ему последнее полотенце на память о том, как он играл здесь», — сказал Берреттини в послематчевом интервью.
- 2 июля 2026
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