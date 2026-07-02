Арина Соболенко превзошла рекорд Джоковича по победной серии на тай-брейках на ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в лидеры по продолжительности победной серии на тай-брейках в рамках мэйджоров, сообщает Opta Ace. Ранее белоруска обыграла в матче второго круга Уимблдона-2026 американку Маккартни Кесслер со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Выигранный тай-брейк в матче с Кесслер стал для Соболенко 21-м по счёту в рамках турниров «Большого шлема» – это лучший показатель как в женском, так и мужском разрядах соревнований. Ранее самая продолжительная победная серия принадлежала сербу Новаку Джоковичу, который в период с 2005 по 2007 годы выиграл 19 тай-брейков.

В третьем круге Уимблдонского турнира – 2026 Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.