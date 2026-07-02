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Арина Соболенко превзошла рекорд Джоковича по победной серии на тай-брейках на ТБШ

Арина Соболенко превзошла рекорд Джоковича по победной серии на тай-брейках на ТБШ
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в лидеры по продолжительности победной серии на тай-брейках в рамках мэйджоров, сообщает Opta Ace. Ранее белоруска обыграла в матче второго круга Уимблдона-2026 американку Маккартни Кесслер со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Выигранный тай-брейк в матче с Кесслер стал для Соболенко 21-м по счёту в рамках турниров «Большого шлема» – это лучший показатель как в женском, так и мужском разрядах соревнований. Ранее самая продолжительная победная серия принадлежала сербу Новаку Джоковичу, который в период с 2005 по 2007 годы выиграл 19 тай-брейков.

В третьем круге Уимблдонского турнира – 2026 Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

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