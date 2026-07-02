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Наоми Осака рассказала о своём специальном костюме на Уимблдон-2026

Наоми Осака рассказала о своём специальном костюме на Уимблдон-2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о стиле своего нового наряда, в котором она вышла на корт Уимблдона-2026 перед игрой второго круга с россиянкой Анастасией Гасановой (6:3, 6:2). Японка рассказала, что костюм вдохновлён её национальной культурой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Это было оби, часть традиционного японского кимоно. Я просто надела его с моим бомбером от Nike, что, как мне показалось, было действительно круто. У меня не получилось надеть его в первый день. Просто пытаюсь внести немного разнообразия», — приводит слова Осаки The Tennis Letter.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
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