Наоми Осака рассказала о своём специальном костюме на Уимблдон-2026
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о стиле своего нового наряда, в котором она вышла на корт Уимблдона-2026 перед игрой второго круга с россиянкой Анастасией Гасановой (6:3, 6:2). Японка рассказала, что костюм вдохновлён её национальной культурой.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
225
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
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Наоми Осака
Н. Осака
«Это было оби, часть традиционного японского кимоно. Я просто надела его с моим бомбером от Nike, что, как мне показалось, было действительно круто. У меня не получилось надеть его в первый день. Просто пытаюсь внести немного разнообразия», — приводит слова Осаки The Tennis Letter.
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