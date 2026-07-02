Наоми Осака рассказала о своём специальном костюме на Уимблдон-2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о стиле своего нового наряда, в котором она вышла на корт Уимблдона-2026 перед игрой второго круга с россиянкой Анастасией Гасановой (6:3, 6:2). Японка рассказала, что костюм вдохновлён её национальной культурой.

«Это было оби, часть традиционного японского кимоно. Я просто надела его с моим бомбером от Nike, что, как мне показалось, было действительно круто. У меня не получилось надеть его в первый день. Просто пытаюсь внести немного разнообразия», — приводит слова Осаки The Tennis Letter.