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Арина Соболенко уступает только Навратиловой по одному статистическому показателю на ТБШ

Арина Соболенко уступает только Навратиловой по одному статистическому показателю на ТБШ
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступает только бывшей американской теннисистке Мартине Навратиловой по продолжительности серии из матчей на турнирах «Большого шлема» с как минимум одним выигранным сетом в каждом из них подряд. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Соболенко провела уже 120 матчей подряд на ТБШ, в которых выиграла как минимум один сет, её серия продолжается. У Навратиловой был стрик из 143 таких встреч.

Сейчас Соболенко продолжает свои выступления на Уимблдоне-2026. В третьем круге турнира она сыграет с 31-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
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