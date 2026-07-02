Арина Соболенко уступает только Навратиловой по одному статистическому показателю на ТБШ

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступает только бывшей американской теннисистке Мартине Навратиловой по продолжительности серии из матчей на турнирах «Большого шлема» с как минимум одним выигранным сетом в каждом из них подряд. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Соболенко провела уже 120 матчей подряд на ТБШ, в которых выиграла как минимум один сет, её серия продолжается. У Навратиловой был стрик из 143 таких встреч.

Сейчас Соболенко продолжает свои выступления на Уимблдоне-2026. В третьем круге турнира она сыграет с 31-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко.