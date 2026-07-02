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Янник Синнер лидирует по количеству выигранных матчей на ТБШ среди теннисистов Италии

Янник Синнер лидирует по количеству выигранных матчей на ТБШ среди теннисистов Италии
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел на первое место по количеству выигранных матчей на мэйджорах среди представителей Италии, сообщает Reuters. Ранее Синнер обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша в матче второго круга Уимблдона-2026 (7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4).

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 2 4
             
Нуну Боржеш
48
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Победа над Боржешем стала для итальянца 95-й в рамках турниров «Большого шлема». Таким образом, он обошёл по этому статистическому показателю Николу Пьетранджели (94). В топ-5 итальянцев по количеству побед на мэйджорах также входят Адриано Панатта (62), Маттео Берреттини (49) и Фабио Фоньини (48).

В третьем круге Уимблдонского турнира — 2026 Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

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