«Теперь я полностью ненавижу свою жизнь». Коболли — после первого матча на Уимблдоне-2026

10-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли высказался о матче первого круга Уимблдона-2026 с аргентинцем Мариано Навоне, занимающим 38-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой европейского теннисиста 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8).

«Вау, теперь я полностью ненавижу свою жизнь. Мне всегда приходилось много бегать и бороться, но сейчас я просто счастлив, что смог выйти во второй раунд после матча с таким невероятным теннисистом. Никогда не бывает просто вновь выйти на корт после того, как накануне не получилось хорошо отдохнуть от напряжения.

Оправиться после финала турнира «Большого шлема» (Коболли играл в финале «Ролан Гаррос» — 2026, где уступил немцу Александру Звереву. — Прим. «Чемпионата»), особенно для меня, потому что не ожидал, что вообще попаду туда. Теперь должен привыкнуть к этой ситуации, думаю, что у меня получилось это сделать, даже после того, как я проиграл первый сет Навоне», — сказал Коболли в интервью на корте.