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«Теперь я полностью ненавижу свою жизнь». Коболли — после первого матча на Уимблдоне-2026

«Теперь я полностью ненавижу свою жизнь». Коболли — после первого матча на Уимблдоне-2026
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10-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли высказался о матче первого круга Уимблдона-2026 с аргентинцем Мариано Навоне, занимающим 38-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой европейского теннисиста 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2026, среда. 14:45 МСК
Мариано Навоне
38
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 3 6 8
1 		7 7 6 7 10
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Вау, теперь я полностью ненавижу свою жизнь. Мне всегда приходилось много бегать и бороться, но сейчас я просто счастлив, что смог выйти во второй раунд после матча с таким невероятным теннисистом. Никогда не бывает просто вновь выйти на корт после того, как накануне не получилось хорошо отдохнуть от напряжения.

Оправиться после финала турнира «Большого шлема» (Коболли играл в финале «Ролан Гаррос» — 2026, где уступил немцу Александру Звереву. — Прим. «Чемпионата»), особенно для меня, потому что не ожидал, что вообще попаду туда. Теперь должен привыкнуть к этой ситуации, думаю, что у меня получилось это сделать, даже после того, как я проиграл первый сет Навоне», — сказал Коболли в интервью на корте.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
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