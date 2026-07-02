«Теперь я полностью ненавижу свою жизнь». Коболли — после первого матча на Уимблдоне-2026

10-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли высказался о матче первого круга Уимблдона-2026 с аргентинцем Мариано Навоне, занимающим 38-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой европейского теннисиста 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|3
|6 8
|
|7 7
|6
|7 10
«Вау, теперь я полностью ненавижу свою жизнь. Мне всегда приходилось много бегать и бороться, но сейчас я просто счастлив, что смог выйти во второй раунд после матча с таким невероятным теннисистом. Никогда не бывает просто вновь выйти на корт после того, как накануне не получилось хорошо отдохнуть от напряжения.
Оправиться после финала турнира «Большого шлема» (Коболли играл в финале «Ролан Гаррос» — 2026, где уступил немцу Александру Звереву. — Прим. «Чемпионата»), особенно для меня, потому что не ожидал, что вообще попаду туда. Теперь должен привыкнуть к этой ситуации, думаю, что у меня получилось это сделать, даже после того, как я проиграл первый сет Навоне», — сказал Коболли в интервью на корте.
- 2 июля 2026
-
12:20
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
10:58
-
10:38
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
04:54
-
04:33
-
03:52
-
03:14
-
02:16
-
01:44
-
00:54
-
00:38
-
00:23
- 1 июля 2026
-
23:59
-
23:44
-
23:32
-
23:24
-
23:09
-
23:09