Ига Швёнтек объяснила, почему расплакалась после первого матча на Уимблдоне-2026

Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая третью строчку мирового рейтинга, объяснила свои эмоции после победы в первом круге Уимблдона-2026 над 79-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3). Полька расплакалась, завершив встречу.
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— Нелегко вернуться на корт в качестве действующей чемпионки турнира. Я рада, что прошла дальше. Чувствую, что играла очень хорошо в первом и третьем сетах. Во втором, безусловно, были некоторые трудности, но рада, что преодолела их и справилась.
— Эмоции, которые вы испытали в конце игры, показались большой вспышкой. Что за этим стоит? И теперь, когда вы дали волю эмоциям, вам, возможно, стало легче?
— Думаю, что играть, будучи действующей чемпионкой, в первом же матче дня, безусловно, очень захватывающе. В прошлом году здесь произошло, наверное, самое невероятное событие в моей теннисной карьере. Сегодня я испытала смесь разных эмоций. В целом, рада, что одержала победу, и у меня есть ещё один шанс сыграть на этом корте, — приводит слова Швёнтек Ubitennis.
- 2 июля 2026
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