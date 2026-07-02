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Ига Швёнтек высказалась о своих проблемах с третьими сетами в текущем сезоне

Ига Швёнтек высказалась о своих проблемах с третьими сетами в текущем сезоне
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Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая третью строчку мирового рейтинга, высказалась о своих проблемах по ходу текущего сезона после победы в первом круге Уимблдона-2026 над 79-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
79
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		2 6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— В интервью на корте вы сказали, что в этом году ваши результаты в третьих сетах были не такими хорошими. Беспокоило ли это вас во время игры?
— Возможно, я думала об этом в какой-то момент. Но в тоже время, когда ты на корте, у тебя нет времени на это. Я просто хотела изменить эту ситуацию, потому что это был подходящий момент для этого. Каждый матч важен. Именно поэтому в последнее время чувствовала, что, возможно, мне было не так легко признать, что я проиграла несколько сетов в этом году, потому что они уходили у меня из-под контроля. Но сегодня в третьем сете была спокойна, чтобы преодолеть эту ситуацию, знала, как играть. Я действительно полагалась на это.

— В первом сете вы сделали 11 виннеров и допустили только четыре невынужденные ошибки. Во втором сете всё было наоборот. Знаю, что вы давно испытываете эту проблему, но насколько это расстраивает, когда вы играете на таком высоком уровне, а потом происходит падение? Что вы делаете, чтобы преодолеть эту ситуацию?
— Думаю, что в начале года у меня были некоторые трудности с принятием этого. Сегодня я поняла, что на самом деле всё это не имеет особого значения, потому что у меня всё ещё есть третий сет. Не могу думать обо всех ошибках. Знала, что матч под моим контролем, поэтому мне нужно было оставаться сосредоточенной, и, возможно, не давать много пространства, в то же время не допуская чрезмерного риска. У меня сложилось впечатление, что в начале второго сета Тэйлор стала чаще выходить к сетке с большей эффективностью, чем было в первом сете. В конце концов, всегда играют два человека. Если бы она, возможно, не давила, я бы, возможно, не допустила те ошибки. Мне показалось. что в конце второго сета, матч стал более равным. Дело не в том, что я играла плохо или что-то в этом роде. Я начала третий сет, зная, что мне нужно начать всё сначала, — приводит слова Швёнтек Ubitennis.

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