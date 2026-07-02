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Кто станет победителем Уимблдона-2026 у мужчин?

Кто станет победителем Уимблдона-2026 у мужчин?
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С 29 июня по 12 июля в Лондоне, Великобритания, проходит третий в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису — Уимблдон. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет чемпионом Уимблдонского турнира — 2026 у мужчин»?

На старте розыгрыша мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 было заявлено четверо россиян — Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Трое из них продолжают свой путь на турнире: Медведев и Сафиуллин вышли в третий круг соревнований, Хачанов поборется за выход в эту стадию турнира с немцем Янником Ханфманом.

Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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