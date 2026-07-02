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«Он создал мне немало проблем». Медведев — о победе над Мерида-Агиларом на Уимблдоне

«Он создал мне немало проблем». Медведев — о победе над Мерида-Агиларом на Уимблдоне
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Уимблдона-2026 над испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:15 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 2
3 		6 7 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Как бы вы оценили свою игру в матче?
— Думаю, это был отличный матч. Мне кажется, мой соперник сыграл действительно очень хорошо: он наносил мощные удары, часто выигрывал мячи навылет, показывал высокий процент попадания первой подачи и в целом действовал очень качественно. Так что создал мне немало проблем, особенно когда выиграл первый сет.

Но я рад, что сумел сохранить стойкость, продолжал бороться, по ходу матча играл всё лучше и лучше, находил решения, добился победы и теперь могу готовиться к следующему кругу, – сказал Медведев в студии Tennis Channel.

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