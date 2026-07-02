«Он создал мне немало проблем». Медведев — о победе над Мерида-Агиларом на Уимблдоне

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Уимблдона-2026 над испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
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— Как бы вы оценили свою игру в матче?
— Думаю, это был отличный матч. Мне кажется, мой соперник сыграл действительно очень хорошо: он наносил мощные удары, часто выигрывал мячи навылет, показывал высокий процент попадания первой подачи и в целом действовал очень качественно. Так что создал мне немало проблем, особенно когда выиграл первый сет.
Но я рад, что сумел сохранить стойкость, продолжал бороться, по ходу матча играл всё лучше и лучше, находил решения, добился победы и теперь могу готовиться к следующему кругу, – сказал Медведев в студии Tennis Channel.
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