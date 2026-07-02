Шнайдер — Самсонова: Людмила выиграла первый сет в матче второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге соревнований играет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей 41-ю строчку в рейтинге WTA. Самсонова одержала победу в первом сете матча со счётом 6:4. Теннисистки затратили 45 минут на игровой отрезок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер – Людмила Самсонова. Теннисистки в третий раз встречаются друг с другом в рамках турниров WTA, оба матча остались за Шнайдер.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.