Шнайдер — Самсонова: Людмила выиграла первый сет в матче второго круга Уимблдона
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Сегодня, 2 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге соревнований играет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей 41-ю строчку в рейтинге WTA. Самсонова одержала победу в первом сете матча со счётом 6:4. Теннисистки затратили 45 минут на игровой отрезок.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
15
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
41
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер – Людмила Самсонова. Теннисистки в третий раз встречаются друг с другом в рамках турниров WTA, оба матча остались за Шнайдер.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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