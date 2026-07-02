«Абсолютно дикий объём работы». Бублик — о причинах пропуска теннисистами Уимблдона-2026

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о пропуске некоторыми теннисистами Уимблдона в 2026 году, оценив значение насыщенного соревновательного календаря в их решениях.

— В этом году довольно много теннисистов хорошего уровня пропускают Уимблдон из-за травм, как считаешь, это следствие плотного календаря? Или есть более глубокие причины?

— Конечно, календарь влияет, но я не считаю это главной проблемой. Календарь был переполнен всегда. Раньше, мне кажется, игроки были менее профессиональными, работали поменьше. Тот объём, который сейчас ребята выполняют… Для меня было интересно посмотреть, когда мы проиграли в Галле и остались там до Уимблдона, другие теннисисты очень много тренировались. Я не то что в теннис играть, гулять столько не смогу, сколько тренировались они. Так что дело не только в календаре, но и в том объёме работы, который ежедневно выполняется игроками. Он абсолютно, на мой взгляд, дикий. Но есть и эффект неудачи. Как с Карлосом, например, произошло. Всегда можно как-то не так махнуть ракеткой — и повредить себе что-нибудь, — приводит слова Бублика сайт First & Red.