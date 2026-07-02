Евгений Кафельников прокомментировал вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026. Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Для меня ранний вылет Мирры с Уимблдона не стал удивительным. Сказалось и покрытие, и подготовка. Должной подготовки не было. Все пели дифирамбы в её адрес, что она хорошо сыграла Уимблдон в прошлом году, но это одно, а сейчас — другое. Соперницы были хорошего уровня. Я был удивлён, что Мирра выиграла первый матч у Линетт. Результат матча с Крейчиковой для кого-то стал сенсацией, для меня — не особо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.