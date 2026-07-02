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Евгений Кафельников прокомментировал вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026. Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Для меня ранний вылет Мирры с Уимблдона не стал удивительным. Сказалось и покрытие, и подготовка. Должной подготовки не было. Все пели дифирамбы в её адрес, что она хорошо сыграла Уимблдон в прошлом году, но это одно, а сейчас — другое. Соперницы были хорошего уровня. Я был удивлён, что Мирра выиграла первый матч у Линетт. Результат матча с Крейчиковой для кого-то стал сенсацией, для меня — не особо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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