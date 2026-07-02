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Турсунов обыграл Мыскину в выставочном матче на барже на Енисее

Турсунов обыграл Мыскину в выставочном матче на барже на Енисее
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Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Дмитрий Турсунов одержал победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасией Мыскиной в выставочном матче.

Встреча прошла на плавучей платформе на реке Енисей в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.

Первые два сета, проходившие до победы в четырёх геймах, завершились вничью 1:1, а на тай-брейке экс второй номер рейтинга WTA уступила со счётом 5:10.

43-летний Турсунов выиграл семь турниров АТР за время своей карьеры профессионального теннисиста, также он становился седьмой ракеткой мира. Дмитрий завершил игровую карьеру в 2017 году.

44-летняя Мыскина стала первой российской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема». За свою карьеру Анастасия выиграла 10 турниров WTA и становилась второй ракеткой мира. В 2007 году Мыскина приняла решение завершить свою карьеру теннисистки.

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