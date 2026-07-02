Селехметьева в трёх сетах проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне

91-я ракетка мира представительница Испании Оксана Селехметьева не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив американке Эмме Наварро (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Селехметьева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 12 двойных ошибок, а также смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Эмма Наварро сделала в игре один эйс, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В третьем круге турнира Наварро сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина).