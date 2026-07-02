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Эмма Наварро — Оксана Селехметьева, результат матча 2 июля 2026, счет 2:1, 2-й круг Уимблдон-2026

Селехметьева в трёх сетах проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне
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91-я ракетка мира представительница Испании Оксана Селехметьева не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив американке Эмме Наварро (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 1:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Эмма Наварро
26
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Оксана Селехметьева
91
Испания
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Селехметьева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 12 двойных ошибок, а также смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Эмма Наварро сделала в игре один эйс, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В третьем круге турнира Наварро сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина).

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