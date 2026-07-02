Селехметьева в трёх сетах проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне
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91-я ракетка мира представительница Испании Оксана Селехметьева не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив американке Эмме Наварро (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 1:6.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
26
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
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|4
|1
91
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Селехметьева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 12 двойных ошибок, а также смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Эмма Наварро сделала в игре один эйс, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.
В третьем круге турнира Наварро сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина).
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