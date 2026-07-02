Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Маннарино

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв француза Адриана Маннарино (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Алекс де Минор выполнил семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 14. Адриан Маннарино не сделал в игре эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Захари Свайдой и польским теннисистом Камилем Майхшаком.