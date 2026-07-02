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Алекс де Минор— Адриан Маннарино, результат матча 2 июля 2026, счет 3:0, 2-й круг Уимблдон-2026

Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Маннарино
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв француза Адриана Маннарино (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 2
             
Адриан Маннарино
40
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Алекс де Минор выполнил семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 14. Адриан Маннарино не сделал в игре эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Захари Свайдой и польским теннисистом Камилем Майхшаком.

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