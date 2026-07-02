Тейлор Фриц обыграл 113-ю ракетку мира и вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв соотечественника Патрика Кипсона (113-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 7:5.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|2
|5
113
Патрик Кипсон
П. Кипсон
Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Фриц выполнил 19 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 19. Патрик Кипсон сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в матче.
В третьем круге Уимблдона Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи Лоренцо Сонего (Италия) – Габриэль Диалло (Канада).
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