Тейлор Фриц обыграл 113-ю ракетку мира и вышел в третий круг Уимблдона-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв соотечественника Патрика Кипсона (113-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Фриц выполнил 19 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 19. Патрик Кипсон сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

В третьем круге Уимблдона Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи Лоренцо Сонего (Италия) – Габриэль Диалло (Канада).