Диана Шнайдер проиграла Людмиле Самсоновой во втором круге Уимблдона-2026
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15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой (41-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 2:6.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
15
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
41
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге Уимблдона-2026 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между итальянкой Тайрой Катериной Грант и чешской теннисисткой Мари Боузковой.
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