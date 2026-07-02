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Диана Шнайдер — Людмила Самсонова, результат матча 2 июля 2026, счет 1:2, 2-й круг Уимблдон-2026

Диана Шнайдер проиграла Людмиле Самсоновой во втором круге Уимблдона-2026
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15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой (41-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Уимблдона-2026 Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между итальянкой Тайрой Катериной Грант и чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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