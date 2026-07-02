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Самсонова впервые с февраля 2026 года одержала две победы подряд

Самсонова впервые с февраля 2026 года одержала две победы подряд
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41-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова впервые с февраля 2026 года одержала две победы подряд на турнире. Ранее Самсонова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В первом круге Уимблдона-2026 Самсонова была сильнее представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (6:3, 6:3). В последний раз Самсонова одержала две победы подряд в феврале на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). На тех соревнованиях россиянка обыграла американку Софью Кенин (6:4, 6:0) и представительницу Индонезии Джаниче Чен (6:2, 6:2), потерпев поражение в 1/4 финала от американской теннисистки Хейли Баптист (2:6, 6:4, 4:6).

В третьем круге Уимблдона-2026 Самсонова сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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