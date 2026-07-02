41-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова впервые с февраля 2026 года одержала две победы подряд на турнире. Ранее Самсонова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

В первом круге Уимблдона-2026 Самсонова была сильнее представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (6:3, 6:3). В последний раз Самсонова одержала две победы подряд в феврале на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). На тех соревнованиях россиянка обыграла американку Софью Кенин (6:4, 6:0) и представительницу Индонезии Джаниче Чен (6:2, 6:2), потерпев поражение в 1/4 финала от американской теннисистки Хейли Баптист (2:6, 6:4, 4:6).

В третьем круге Уимблдона-2026 Самсонова сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.